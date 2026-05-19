Capturan a dos personas por desaparición de Yulixa Toloza tras cirugía en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación expidió cinco órdenes de captura dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer reportada como desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá.

Dos de esas órdenes ya fueron materializadas en la ciudad de Cúcuta. Los capturados fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes inicialmente habían sido detenidos tras reclamar el vehículo en el que, presuntamente, fue movilizada por última vez la mujer desaparecida desde el centro estético.

Según la investigación, uno de los detenidos sería familiar de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético Beauty Láser M.D., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital del país.

La Fiscalía informó que los dos capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Las autoridades también confirmaron que continúan adelantando varias actividades investigativas para establecer el paradero de Yulixa Toloza y determinar la posible participación de otras personas dentro de este caso.

En medio de las diligencias judiciales, las autoridades reportaron el hallazgo de un vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340, automotor en el que presuntamente habría sido trasladada la mujer desaparecida.

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Ese hallazgo permitió avanzar en la identificación y posterior captura de dos ciudadanos extranjeros quienes fueron a reclamar el vehículo y ahora son considerados piezas clave dentro del proceso judicial.

Las decisiones judiciales se produjeron mientras unidades de inteligencia y organismos investigativos continúan desarrollando operativos y verificaciones para esclarecer qué ocurrió con la mujer, desaparecida desde hace días luego de asistir al procedimiento estético.