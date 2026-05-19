El misterio rodea el caso Yulixa Toloza: familia exige respuestas seis días después de desaparecida

La desaparición de Yulixa Toloza continúa generando conmoción en Colombia. A seis días de haber sido vista por última vez, luego de practicarse un procedimiento estético en un presunto centro clandestino en el sur de Bogotá, las autoridades aún no logran establecer con certeza qué ocurrió con la mujer de 52 años oriunda de Arauca. Mientras avanzan las investigaciones, la familia asegura que vive horas de angustia y dolor, aferrada a cualquier pista que permita conocer el paradero de su ser querido.

En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, Diana, prima de Yulixa Toloza, reveló detalles inéditos sobre las últimas horas previas a la desaparición y confesó que la familia ya teme un desenlace fatal.

“Ya hoy es el sexto día de mi prima que no aparece y estamos demasiado angustiados como familia. Ya tenemos demasiado desespero porque no se sabe nada del paradero de mi prima”, expresó Diana durante la conversación radial.

La ruta del vehículo y las nuevas pistas del caso

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, una llamada ciudadana permitió ubicar un vehículo negro de placas UCQ340 en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. Según las autoridades, el automotor habría sido utilizado para trasladar a Yulixa Toloza luego de salir del lugar donde fue intervenida quirúrgicamente.



La investigación apunta a que el vehículo salió de Bogotá en la madrugada del jueves y recorrió varios peajes y municipios rumbo al oriente del país, atravesando Boyacá y Santander hasta llegar a Cúcuta. La cronología del recorrido ha generado aún más interrogantes sobre el destino final de la mujer y sobre las personas que participaron en su traslado.

Las autoridades ya capturaron a dos hombres vinculados al caso y presionan para obtener información sobre el sitio donde habría sido abandonada Yulixa. “No hay un punto claro de dónde puede estar Yulixa. Lo que más nos importa es que nos entreguen el cuerpo de mi prima para poder seguir con los procesos”, afirmó Diana con evidente resignación.

“Eso no era una clínica”: la denuncia de la familia

Uno de los aspectos que más ha indignado a la familia es que el procedimiento se habría realizado en un lugar sin permisos médicos ni condiciones adecuadas para cirugías estéticas invasivas.

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Diana relató que la noche del miércoles acudió personalmente al establecimiento luego de recibir un video grabado por una amiga de Yulixa, en el que aparecía aparentemente afectada tras la intervención.

Yo llegué a eso de las 10:30 u 11 de la noche. Pero eso no era una clínica. Era un sitio. No creo que se le pueda llamar clínica aseguró.

Las autoridades confirmaron posteriormente que el lugar fue sellado por no contar con habilitación para realizar este tipo de procedimientos. Además, en el sitio fue encontrada otra mujer intervenida quirúrgicamente que permanecía encerrada y abandonada, situación que obligó la intervención de los bomberos.

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El caso ha reabierto el debate sobre los controles a las clínicas clandestinas y las redes ilegales dedicadas a procedimientos estéticos de bajo costo en Bogotá.

Una mujer alegre que nunca habló de cirugías

Durante la entrevista, Diana insistió en que la decisión de practicarse una cirugía estética tomó por sorpresa a toda la familia, pues asegura que Yulixa nunca mostró interés en ese tipo de procedimientos.

“Nunca habló de cirugías estéticas. Ella hablaba era de viajar, de sus sobrinos, de volver a Arauca. Era feliz compartiendo con su familia”, contó.

La familiar recordó que Yulixa mantenía una relación cercana con sus sobrinos que viven en Estados Unidos y que incluso tenía planes de viajar nuevamente a México en agosto. “Cuando vi el video, le dije a mi mamá: ‘esa no es Yulixa, ella nunca se haría una vaina de esas’”, agregó.

El drama de una familia araucana

Yulixa Toloza nació en Arauca y posteriormente vivió en Cúcuta antes de establecerse en Bogotá, donde trabajaba y mantenía un salón de belleza. Según relató Diana, la mujer había intentado varias veces obtener una visa para reunirse con familiares en Estados Unidos, pero no lo había logrado.

Ahora, desde Arauca, su madre, Nubia Toloza, mantiene un llamado desesperado a las autoridades y a la ciudadanía para ayudar en la búsqueda. “Yo me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, expresó la mujer entre lágrimas en declaraciones difundidas por Blu Radio.

Investigación avanza entre interrogantes

El caso de Yulixa Toloza no solo pone en evidencia los riesgos de acudir a centros estéticos ilegales, sino también las posibles redes clandestinas que operarían en Bogotá bajo fachadas médicas.

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Según Diana, existen versiones de otros lugares relacionados con la misma organización. “Se dice que hay más sitios en Bogotá donde hacen esos procedimientos”, señaló.

Mientras tanto, la pregunta sigue siendo la misma y retumba tanto en la familia como en la opinión pública: ¿qué pasó realmente con Yulixa Toloza? Las autoridades continúan recopilando videos de seguridad, rastreando comunicaciones y verificando el recorrido del vehículo encontrado en Norte de Santander, en un caso que cada día suma más incertidumbre y dolor.