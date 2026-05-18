Mamá de Yulixa Toloza envió desgarrador mensaje: “Me estoy acabando mentalmente”

La desaparición de Yulixa Toloza continúa causando angustia entre sus familiares, especialmente en su madre, quien rompió el silencio y envió un conmovedor mensaje en medio de la incertidumbre por el paradero de su hija.

Yulixa Toloza, de 52 años, desapareció después de someterse a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Según las investigaciones, la mujer fue sacada del lugar y subida a un vehículo negro por dos hombres. Desde entonces no se conoce información sobre dónde estaría.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y revisan cámaras de seguridad, la madre de Yulixa aseguró que el dolor y la desesperación la están consumiendo.

“Yo me acuesto a pensar en ella. Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, expresó con profunda tristeza.



La mujer también pidió apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para continuar con la búsqueda, afirmando que vive sola y que su hija era uno de sus mayores apoyos.

“Es un dolor muy grande para una madre perder una hija así. Les pido que me colaboren buscándola todo lo que puedan, porque yo estoy sola y ella es quien me ayuda para todo”, agregó.

Nubia Luz Toloza, madre de Yulixa Toloza, envía contundente mensaje a las autoridades: "Consigan a mi hija (...) Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece".



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Entretanto, las autoridades mantienen las pesquisas para esclarecer qué ocurrió con Yulixa Toloza. El vehículo en el que habría sido trasladada fue encontrado en Cúcuta, Norte de Santander, donde agentes de la SIJIN realizan inspecciones forenses en busca de pistas que permitan ubicarla.

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Además, la investigación apunta a que dos personas cercanas al caso habrían salido hacia territorio venezolano, situación que ahora hace parte de las líneas principales de investigación.