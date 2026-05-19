Caso Yulixa Toloza: ubicaron en Venezuela a tres personas que estarían vinculadas en su muerte

En Venezuela fueron ubicadas las tres personas que estarían vinculadas a la muerte de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de este 19 de mayo en Cundinamarca, tras varios días de investigación por parte de las autoridades.

Edison Torres y María Delgado fueron ubicadas en Portuguesa y la otra persona implicada en Maracay tras la expedición de una circular azul de Interpol. Ahora comenzarán los trámites para que estas personas puedan responder ante la justicia colombiana.

Así encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el asesinato de Yulixa Toloza, la mujer que estaba desaparecida desde el 13 de mayo tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento estético ilegal del sur de la capital. Galán calificó el hecho como un homicidio y no como una mala práctica médica, y aseguró que esa fue la línea que siguió la investigación desde el inicio.

Tras reportarse la desaparición, la Policía activó una búsqueda fuera de Bogotá al obtener información de que Toloza había sido sacada de la ciudad esa misma noche. Galán afirmó que su instrucción fue priorizar la localización de la víctima y que se comunicó con Nubia Toloza, madre de la joven, para expresarle su solidaridad y detallarle las acciones de las autoridades.

La Fiscalía informó que, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, fue hallado un cuerpo en el municipio de Apulo, Cundinamarca, que presenta coincidencias con el de Yulixa Toloza.

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El caso generó indignación en el país debido a que el procedimiento se realizó en el centro Beauty Láser Medicina Estética, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios. Familiares contaron que Toloza presentó complicaciones graves después de la intervención, como dificultad respiratoria y desorientación, lo que quedó registrado en videos que circularon en redes. Un testigo dijo haber visto a dos hombres sacarla inconsciente del lugar y subirla a un vehículo, el cual fue localizado después en Cúcuta.

