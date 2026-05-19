Policía entrega detalles tras hallazgo de cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo, Cundinamarca

El brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón confirmó nuevos avances en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer reportada como desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del sur de Bogotá.

A través de un comunicado oficial, la Policía Nacional informó que las labores investigativas permitieron ubicar en la ciudad de Cúcuta el vehículo en el que presuntamente fue trasladada la víctima. Según la institución, el avance fue posible tras el análisis de más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, seguimientos de rutas y verificaciones realizadas en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, este hallazgo permitió la captura de dos ciudadanos extranjeros señalados de presuntamente participar en hechos relacionados con el caso. Los detenidos deberán responder por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, sin embargo los delitos pueden variar por parte de la radicación de la Fiscalía.

Las autoridades también confirmaron que, en medio de las diligencias de búsqueda, fue encontrado un cuerpo en una zona vial entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.



“En desarrollo de las actividades de búsqueda e investigación, fue hallado un cuerpo en zona vial entre los municipios de Apulo y Anapoima, departamento de Cundinamarca, éste correspondería a la víctima”, detalló la institución.

Actualmente, unidades de Policía Judicial y expertos forenses adelantan las diligencias de inspección técnica y los procedimientos de identificación en Medicina Legal para establecer plenamente la identidad del cuerpo, aunque ya lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La investigación continúa bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, mientras avanzan las verificaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar la posible participación de otras personas en el caso.