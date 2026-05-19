Tío de la dueña del centro estético fue quien reveló el paradero de Yulixa Toloza

Sobre el mediodía del 19 de mayo, las autoridades finalmente dieron con el paradero de Yulixa Consuelo Toloza. Lamentablemente, la mujer fue encontrada sin vida en la vía que conecta Apulo con Anapoima. La estilista permanecía desaparecida luego de haberse sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá.

De acuerdo con lo confirmado inicialmente por la Fiscalía General de la Nación, el hallazgo se produjo tras las acciones adelantadas por la SIJÍN y fue resultado de la investigación desarrollada después de encontrar el vehículo en el que la mujer fue trasladada.

Capturan a dos hombres por caso de Yulixa Toloza: uno sería familiar de la propietaria

El pasado lunes 18 de mayo, las autoridades ubicaron el carro en el que fue sacada Yulixa Toloza de las instalaciones de Beauty Láser, un Chevrolet Sonic azul que fue encontrado en Cúcuta y que, presuntamente, iba a ser trasladado hacia territorio venezolano.



Según los reportes, llamadas de la comunidad permitieron establecer que el vehículo había realizado un recorrido hacia Norte de Santander, específicamente hasta el municipio de Los Patios.

Durante el operativo, las autoridades capturaron a dos hombres de nacionalidad venezolana que, según las investigaciones preliminares, tendrían la tarea de desaparecer el automotor.

En medio del proceso de identificación se conoció que uno de los sospechosos sería Jesús Hernández Morales, señalado como tío de María Fernanda Martínez, quien sería la propietaria del centro estético donde Yulixa se sometió a una lipólisis. El otro capturado fue identificado como Kelvis Sequera Delgado.

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Capturados habrían entregado información sobre el paradero de Yulixa

Tras encontrar el cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza en una zona boscosa de la vía Apulo - Anapoima, las autoridades conocieron información clave sobre el lugar donde se encontraba la estilista.

De acuerdo con lo revelado, el cuerpo fue hallado en el kilómetro 46 de la vía Apulo - Anapoima, en Cundinamarca. Ante ello, las autoridades adelantaron una búsqueda de aproximadamente 15 kilómetros hasta encontrar a la mujer.

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Ahora, las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Yulixa, así como establecer el paradero de la propietaria del establecimiento y de su esposo, quienes siguen siendo buscados dentro del caso.