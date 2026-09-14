¿Siri dejará de ser gratis? Apple pondrá límites de uso y cobrará por ampliar el acceso a su IA

Con la llegada de iOS 27 y la nueva generación de Siri, la intención de Apple es llevar la mayor parte de las tareas de inteligencia artificial al iPhone, desde búsquedas dentro de su información personal hasta acciones entre aplicaciones. iOS 27 comienza su despliegue este lunes 14 de septiembre, pero la compañía de la manzana ya adelantó que algunas de sus funciones no podrán utilizarse de manera ilimitada para siempre.

Recientemente se publicó una página de soporte en la web oficial de Apple que confirma que determinadas funciones de Apple Intelligence y Siri AI tendrán límites de uso, especialmente aquellas que necesitan recurrir a modelos ejecutados en sus servidores. Cuando el usuario alcance uno de esos topes, deberá esperar un tiempo antes de poder volver a utilizar esa función.

Sin embargo, también se confirmó que será posible obtener un acceso mayor pagando una tarifa, aunque todavía no se ha explicado cuánto costará o si estará incluido en una suscripción de iCloud+.

No significa que todas las funciones vayan a ser de pago

Es muy poco probable que los comandos básicos como poner una alarma, realizar una llamada, abrir una aplicación o controlar funciones del teléfono vayan a necesitar una suscripción o tengan restricciones de uso. Los límites se aplicarán a las funciones más avanzadas que requieren mayor potencia de procesamiento y que, en determinados casos, necesitan conectarse a los modelos de la nube mediante Private Cloud Compute.



Entre las funciones mencionadas oficialmente aparecen Siri AI, herramientas inteligentes para editar fotografías como Borrador, Extender y Reencuadre Espacial, Image Playground y modelos avanzados que podrán utilizarse desde Atajos y aplicaciones de terceros.

En otras palabras, utilizar Siri para tareas sencillas seguirá siendo gratis, pero pedirle a Siri AI que analice información, busque datos personales o realice operaciones más complejas empezará a tener un costo eventualmente.

Siri AI inicialmente solo estará disponible en inglés. Foto: Apple.

Publicidad

¿Cómo funcionarán los límites?

Los límites podrán variar según la función utilizada, la complejidad de la solicitud, la demanda de los servidores y demás factores. Si un usuario alcanza el máximo permitido, la función quedará temporalmente bloqueada hasta que finalice el periodo de espera, tal como sucede en otras aplicaciones de inteligencia artificial.

Esto significa que no necesariamente habrá una cifra fija de, por ejemplo, 20 o 30 solicitudes al día, pues una petición básica podría consumir menos recursos que otra que necesite generar imágenes, buscar datos en su teléfono o ejecutar modelos más potentes en la nube.

Apple Intelligence ya tiene algunos límites

Las restricciones anunciadas no son una novedad en los dispositivos de la manzana, ya que actualmente ciertas funciones de generación de imágenes tienen límites diarios, precisamente porque utilizan modelos ejecutados en servidores. De hecho, estos límites actuales pueden ser ampliados mediante la mayoría de los planes de iCloud+.

Publicidad

Lo que todavía no se sabe es si ese acceso adicional estará incluido únicamente en determinados planes de iCloud+, si existirá una suscripción específica para Apple Intelligence o si ambas modalidades terminarán coexistiendo.

Por ahora, lo confirmado por la empresa es que "en el futuro, Apple establecerá límites de uso sobre prestaciones de Apple Intelligence y Siri", pero aún no se han revelado precios ni la cantidad de uso incluida gratuitamente.