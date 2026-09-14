Teorías apocalípticas sobre desarrollo de la IA, ¿conspiración de grandes creadoras?

Víctor Muñoz, ingeniero, experto en ciberseguridad y exconsejero presidencial para la innovación y la transformación digital, analizó el complejo panorama global del desarrollo de la inteligencia artificial. Frente a las crecientes alertas y declaraciones de directivos de grandes laboratorios tecnológicos sobre una posible desaceleración en la industria, Muñoz sostuvo que detrás de estos discursos convergen intensos intereses geopolíticos, limitaciones físicas y presiones financieras sobre el retorno de la inversión.

Geopolítica y la carrera tecnológica sin freno

Según Muñoz, cualquier intento de frenar el avance de la inteligencia artificial en Occidente choca directamente con la competencia internacional. En sus palabras, "si Estados Unidos o los principales laboratorios de inteligencia artificial, hablando de Antropic, OpenedI, el mismo de Google... frenan, esto no significa que Deepsik o que Quen de Alibaba lo vayan a hacer en China".

El especialista enfatizó que la alta concentración del poder tecnológico reduce sensiblemente el margen de acción de otros actores globales, afirmando que "salvo que Estados Unidos o China tomen una decisión, el resto del mundo, siendo absolutamente claro, es poco o irrelevante para estas conversaciones, dado que el 80 90% de los grandes modelos se concentran en estos dos países".

Por ello, descartó que la industria vaya a desacelerar de forma unilateral en un escenario donde la valoración en bolsa y la monetización dependen de quién lidere la competencia. De hecho, señaló que "salvo que salga un acuerdo de Chin Pin con el presidente Trump, en términos de algunos parámetros específicos, yo veo que es un tema más de alertas y no va a suceder nada de lo práctico".



Cuellos de botella financieros y límites físicos

Más allá de las narrativas éticas y preventivas, el experto sugirió que las advertencias sobre los peligros de la IA podrían enmascarar tensiones económicas estructurales del sector. Muñoz indicó que "se destapan muchas teorías conspirativas de qué hay detrás de esto, incluyendo el tema sobre las expectativas de monetización de la IA, que hoy todavía los billones que se han invertido no están mostrando los retornos que se esperan por parte de las empresas".

A estas dudas financieras sobre una eventual burbuja en el mercado se suman restricciones materiales concretas, tales como la disponibilidad de energía, el suministro de chips y la infraestructura para centros de datos.

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Sobre este punto, Muñoz explicó que los mensajes para pausar el ritmo de desarrollo pueden responder a que "técnicamente tenemos bloqueos en energía, en chips y en capacidad humana", o bien constituir una estrategia económica orientada a reducir las expectativas del mercado y prevenir un colapso semejante a la crisis de las puntocom.

Mecanismos de control sin prohibicionismo ni apocalipsis

Ante los pronunciamientos que advierten sobre amenazas catastróficas para la existencia humana, el especialista mantuvo una postura distante frente a las alarmas extremas. Al respecto, declaró: "yo no estoy tan apocalíptico, no estoy en ese nivel de alarma".

Asimismo, precisó la frontera actual del peligro inminente: "mientras el control de armas de destrucción masiva no esté de manera automática en control de la inteligencia artificial, pues creo que no tenemos un riesgo inminente".

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En lugar de recurrir a marcos regulatorios prohibitivos que puedan aislar tecnológicamente a ciertas regiones, Muñoz sugirió priorizar la interpretabilidad, el control de la capacidad de cómputo y las auditorías de seguridad a cargo de terceros verificadores.

Para el contexto latinoamericano, fue enfático sobre la conveniencia de no sobre-regular: "yo soy enemigo de la regulación en América Latina porque nosotros somos usuarios de este tipo de tecnología. O sea, que avanzar nosotros en esta discusión cuando ni producimos chips, ni tenemos los grandes centros de entrenamiento, ni somos los generadores de los modelos... es preferible plegarse a las grandes decisiones que se estén tomando en esta materia en el mundo".