En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
11S
Glifosato
Juliana Guerrero
James a Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / ¿Un familiar lo llama a pedir dinero? Así puede detectar una estafa hecha con IA

¿Un familiar lo llama a pedir dinero? Así puede detectar una estafa hecha con IA

Los delincuentes son capaces de imitar voces con unos pocos segundos de audio. Sin embargo, una sencilla medida puede ayudar a descubrir el engaño antes de enviar dinero.

¿Un 'familiar' lo llama a pedir dinero? Así puede detectar una estafa hecha con IA
Las estafas con voces clonadas buscan generar urgencia y miedo para que la víctima actúe antes de verificar si la llamada es real.
Crédito: imagen generada con ChatGPT.
Por: Jorge Cediel
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

Una llamada le entra a su celular y del otro lado se escucha la voz de su hijo, pareja o un familiar diciendo que tuvo un accidente, que está retenido y que necesita dinero urgentemente. La reacción natural de cualquier persona podría ser actuar antes de pensar. Y precisamente eso es lo que buscan algunas estafas que utilizan inteligencia artificial para clonar voces reales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según un análisis de ESET Latinoamérica, compañía experta en ciberseguridad, estas herramientas son capaces de generar réplicas convincentes a partir de unos pocos segundos de audio, material que puede obtenerse de videos publicados en redes sociales, entrevistas, transmisiones o incluso contenido publicado por el lugar de su trabajo.

Últimas noticias

iOS 27 ya tiene fecha de lanzamiento: Así puede preparar su iPhone para la actualización.jpg
Tecnología

iOS 27 ya tiene fecha de lanzamiento: así puede preparar su iPhone para la actualización

IA contra IA ciberseguridad entra en una nueva carrera por contener amenazas potenciadas - ANDICOM.jpg
Tecnología

IA contra IA: ciberseguridad entra en una nueva carrera por contener amenazas potenciadas

Una voz conocida no garantiza que sea esa persona

En la mayoría de intentos de fraude basta con utilizar la voz falsa durante unos segundos, acompañarla con llanto, gritos o ruido de fondo y mantener a la persona que recibe la llamada bajo presión, todo con el objetivo de que no tenga tiempo de detenerse a comprobar si lo que está escuchando tiene sentido.

Los delincuentes también pueden complementar el engaño con detalles que hacen que una historia inventada resulte mucho más creíble. Por ejemplo, en redes sociales se pueden encontrar detalles como sus viajes, el nombre de sus familiares o dónde trabaja.

Según ESET, un estudio de Hiya señala que una de cada cuatro personas encuestadas en Estados Unidos dijo haber recibido durante el último año una llamada con una voz deepfake, mientras otro 24 % aseguró que no sabría distinguirla de una voz real.

282747_BLU Radio. Foto de referencia: estafa / BLU Radio
Blu Radio
Foto de referencia: estafa / BLU Radio

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Una palabra que solo conozca la familia

Una de las medidas para enfrentar este tipo de llamadas no requiere ninguna aplicación ni conocimiento técnico, sino que es más sencilla de lo que muchos podrían pensar. Para la empresa de cibereguridad, las familias deben acordar previamente una palabra o frase de seguridad con el objetivo de que, si aparece una llamada sospechosa, usted pueda pedirla antes de entregar información o enviar dinero.

Publicidad

Para Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, la palabra debe ser fácil de recordar pero difícil de descubrir desde fuera de la familia.

“Por supuesto, debe ser fácil de recordar, pero también poco común. Además, no debería ser algo que pueda descubrirse revisando las publicaciones en redes sociales u otras fuentes de inteligencia de fuentes abiertas”.

Por eso, el especialista aconseja evitar opciones demasiado evidentes como el nombre de una mascota, un equipo de fútbol favorito, una fecha de cumpleaños o cualquier dato publicado habitualmente en redes sociales.

Publicidad

Si algo no cuadra, cuelgue y llame usted

Si todavía no ha acordado una palabra de seguridad y usted sospecha de una llamada en la que le piden dinero, lo recomendable es finalizarla y contactar directamente a esa persona utilizando el número que ya está guardado en su celular. También puede pedirle que escriba en un grupo familiar existente o que realice una pregunta cuya respuesta no pueda encontrarse fácilmente en internet.

La regla más importante es no permitir que lo invada la urgencia, no enviar dinero, ni compartir información personal hasta comprobar por otra vía que la emergencia realmente existe.

Si la transferencia ya se realizó, ESET recomienda contactar inmediatamente al banco para intentar bloquear o recuperar los fondos, conservar números telefónicos, mensajes o grabaciones como evidencia y denunciar el caso ante las autoridades.

También puede leer:

trabajo remoto.jpg
Cotidiano

¿Trabaja desde casa? Estas claves le ayudarán a mantener un hogar limpio y productivo cada día

Le pidió a una IA reservar una clase de gimnasio y terminó “hackeando” el sistema por su cuenta.
Tecnología

"Entramos a una zona negra": advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial autónoma

¿Tiene una contraseña segura? Así pueden secuestrar su cuenta sin necesidad de robar su clave
Tecnología

¿Tiene una contraseña segura? Así pueden secuestrar su cuenta sin necesidad de robar su clave

Relacionados

Estafas

Inteligencia Artificial

ESET

Publicidad

Publicidad

Publicidad