¿Trabaja desde casa? Estas claves le ayudarán a mantener un hogar limpio y productivo cada día

Una habitación que en la mañana funciona como oficina puede convertirse unas horas después en gimnasio, sala de entretenimiento o lugar de encuentro familiar.

Con el trabajo remoto e híbrido, los límites entre la vida laboral y personal son cada vez más difusos y mantener el orden se ha convertido en un reto diario.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la expansión del teletrabajo produjo cambios duraderos en la manera en que las personas organizan sus jornadas y utilizan sus viviendas. En ese contexto, contar con ambientes adecuados no solo tiene que ver con la apariencia del hogar: también puede contribuir a crear condiciones más favorables para concentrarse y descansar.

Uno de los aspectos que suele pasar desapercibido es el polvo. Según el Global Dust Study de Dyson, realizado con más de 30.000 personas en 39 países, el 55 % de los encuestados manifestó que solo limpia cuando la suciedad es visible, mientras que el 41 % aseguró mantener una rutina constante de limpieza.



La cifra evidencia una dificultad común: buena parte de las partículas que se acumulan en una vivienda no son perceptibles a simple vista. Por eso, establecer hábitos sencillos puede marcar una diferencia cuando el mismo espacio cumple varias funciones durante el día.

buena parte de las partículas que se acumulan en una vivienda no son perceptibles a simple vista. Por eso, establecer hábitos sencillos puede marcar una diferencia cuando el mismo espacio cumple varias funciones durante el día. Mantenga despejada el área de trabajo: escritorios, teclados, monitores, cables y extensiones pueden acumular polvo y partículas. Una limpieza frecuente de estas zonas ayuda a conservar un espacio organizado y evita que el desorden se convierta en una distracción durante la jornada.

escritorios, teclados, monitores, cables y extensiones pueden acumular polvo y partículas. Una limpieza frecuente de estas zonas ayuda a conservar un espacio organizado y evita que el desorden se convierta en una distracción durante la jornada. Preste atención a las zonas de descanso: el dormitorio también requiere mantenimiento, especialmente cuando se pasa más tiempo en casa. Colchones, almohadas, sofás y otros textiles pueden acumular polvo, piel muerta y otros residuos. Aspirarlos periódicamente permite complementar las labores habituales de limpieza.

el dormitorio también requiere mantenimiento, especialmente cuando se pasa más tiempo en casa. Colchones, almohadas, sofás y otros textiles pueden acumular polvo, piel muerta y otros residuos. Aspirarlos periódicamente permite complementar las labores habituales de limpieza. Busque el polvo que no se ve: debajo de los muebles, alrededor de los equipos electrónicos y entre cables suelen quedar partículas difíciles de identificar. Algunas tecnologías incorporan sistemas de iluminación para hacerlas visibles. Es el caso de las aspiradoras inalámbricas Dyson V12 Detect Slim™ y V15 Detect™, que utilizan la tecnología Fluffy Optic™ para revelar polvo microscópico.

debajo de los muebles, alrededor de los equipos electrónicos y entre cables suelen quedar partículas difíciles de identificar. Algunas tecnologías incorporan sistemas de iluminación para hacerlas visibles. Es el caso de las aspiradoras inalámbricas Dyson V12 Detect Slim™ y V15 Detect™, que utilizan la tecnología Fluffy Optic™ para revelar polvo microscópico. Refuerce la limpieza si convive con mascotas: perros y gatos comparten cada vez más tiempo con sus dueños, incluso durante las horas de trabajo. El pelo y la caspa pueden terminar en alfombras, tapetes, sofás y sillas de oficina. Una rutina de aspirado y accesorios especializados pueden ayudar a controlar su acumulación.

perros y gatos comparten cada vez más tiempo con sus dueños, incluso durante las horas de trabajo. El pelo y la caspa pueden terminar en alfombras, tapetes, sofás y sillas de oficina. Una rutina de aspirado y accesorios especializados pueden ayudar a controlar su acumulación. Convierta la limpieza en una transición: recoger el escritorio al terminar la jornada, ventilar los espacios y hacer una limpieza rápida de las zonas de mayor uso puede servir como una señal para pasar de las obligaciones laborales al tiempo personal. Así, el mantenimiento también puede contribuir a establecer límites dentro de la rutina de teletrabajo.

Más que dedicar largas horas a limpiar, el desafío está en incorporar pequeñas acciones a la rutina. En un hogar que funciona simultáneamente como oficina, espacio de descanso y lugar de convivencia, mantener ciertos hábitos permite aprovechar mejor cada ambiente y evitar que el mantenimiento se convierta en una tarea acumulada para el final de la semana.



La clave, en últimas, está en entender que un hogar productivo no necesariamente es el que permanece impecable todo el día, sino aquel en el que existen rutinas que permiten mantener los espacios funcionales, limpios y preparados para las distintas actividades que allí se realizan.