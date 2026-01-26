Dólar en Colombia: flujo de divisas crece 600 % por trabajo remoto y freelancers

El panorama de las divisas en Colombia atraviesa una transformación estructural. Según el más reciente informe de la fintech Global66, el flujo de dólares hacia pesos colombianos (USD a COP) registró un crecimiento exponencial del 600 % durante el último año. Este fenómeno no solo responde a las remesas familiares tradicionales, sino que consolida a la exportación de servicios y al trabajo remoto como motores fundamentales de la economía nacional, superando en dinamismo a sectores tradicionales como el café o el carbón.

La naturaleza de los capitales que entran al país ha dejado de ser exclusivamente asistencial. El reporte "Panorama de transferencias internacionales 2025" revela que en Colombia se movilizaron cerca de USD 543 millones a través de plataformas digitales. Esta cifra se enmarca en un contexto regional donde América Latina alcanzó los USD 174.400 millones en remesas, con un crecimiento del 7,2 % frente al año anterior, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La diferencia radica en que una parte sustancial de estos recursos proviene de freelancers y nómadas digitales. Estos profesionales utilizan cuentas globales para recibir honorarios desde el exterior, lo que ha generado que el movimiento de moneda extranjera pase de ser una alternativa financiera a una necesidad operativa diaria para miles de colombianos.



Rutas y monedas: ¿cómo se mueve el dinero en Colombia?

El análisis detalla que las divisas más utilizadas por los usuarios en el país son el dólar estadounidense, el euro y el peso chileno. En cuanto a los corredores financieros, las rutas principales se concentran en el intercambio con Estados Unidos y España.

El crecimiento de la operación en Colombia es una clara señal de que los profesionales y las empresas del país hoy operan con un estándar internacional: facturan sus servicios en diversas divisas y gestionan sus finanzas con herramientas que facilitan su día a día Señaló Daniel Londoño, country manager de Global66 en Colombia. El directivo enfatizó que el país es hoy un actor clave en la economía digital regional.

Informe sobre remesas de Global66 Foto: Global66

Proyecciones y tecnología para el 2026

El sector fintech apunta ahora hacia una madurez digital marcada por la inteligencia artificial y el fin de las fronteras territoriales. Para el presente año, se espera que la industria transite hacia modelos AI-First, donde la detección de fraudes y las decisiones de crédito se ejecuten en milisegundos.

Tomás Bercovich, CEO y Co-founder de Global66, puntualizó que el objetivo para 2026 es alcanzar una "portabilidad financiera total". Según el directivo, el mercado se dirige hacia una convergencia entre el sistema financiero tradicional y las stablecoins, permitiendo que el ciudadano global sea el dueño absoluto de su capital sin fricciones geográficas.