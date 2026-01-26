Rodrigo Holgado recibe buena noticia del TAS, ¿volverá a jugar con América?

Rodrigo Holgado volvió a ser noticia y esta vez por una razón que ilusiona al América de Cali. El delantero argentino recibió un fallo favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que resolvió a favor de tres futbolistas argentinos sancionados previamente por la Fifa debido a supuestas irregularidades en la documentación presentada para actuar con la selección de Malasia. Entre ellos aparece el atacante escarlata, quien tiene contrato vigente con el club vallecaucano hasta finales de este año.

La sanción de la Fifa había dejado a Holgado sin posibilidad de competir, generando incertidumbre tanto en su futuro deportivo como en la planificación del América. Sin embargo, el reciente dictamen del TAS reabre el panorama y habilita al jugador para volver a la actividad profesional.

Rodrigo Holgado // Foto: América de Cali

David González habla sobre Holgado

En diálogo con Blog Deportivo, el entrenador del conjunto rojo, David González, reconoció que la situación de Holgado puede representar un alivio importante en un momento clave de la temporada.

“En este momento de necesidad, cuando estábamos buscando no uno sino dos puntas, esta posibilidad que se abre de Rodrigo de poder volver a actuar la tomaremos de la mejor manera”, aseguró el entrenador, quien dejó claro que el jugador sigue perteneciendo al club.



El técnico también confirmó que la intención es hablar directamente con el futbolista y su entorno para conocer su disposición tras varios meses marcados por la incertidumbre.

“Obviamente tenemos que hablar con Rodri y con su gente. Pasaron muchas cosas durante todo este tiempo, pero la intención mía como entrenador es que ojalá esté acá de una vez, incluso mañana, entrenando con el equipo”, señaló.

Publicidad

De hecho, González reconoció que dentro del club no había demasiada expectativa de un fallo favorable.

“Ninguno de nosotros tenía mucha esperanza de que se fallara a su favor. Fue el mismo Rodrigo quien habló con nuestro director deportivo y contó que existía esa posibilidad”, explicó.

Eso sí, desde el América dejaron claro que la eventual vuelta de Holgado no frena la búsqueda de otro atacante en el mercado. La dirigencia y el cuerpo técnico continúan trabajando para reforzar el ataque, en medio de un mercado que el propio entrenador calificó como complejo.

Publicidad

Por ahora, el América deberá enfocarse en la tercera fecha de la liga contra el Once Caldas el jueves 29 de enero a las 8:20 de la noche.