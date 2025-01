¿Goles con dedicatoria? Rodrigo Holgado rompe el silencio por situación en América

Arrancó la temporada 2025 para el América de Cali con un compleja victoria ante Llaneros F.C. (4-3) en el estadio Pascual Guerrero. El equipo dirigido por el 'Polilla' Da Silva se quedó con los tres puntos gracias a una persona: el argentino Rodrigo Holgado, que estuvo al máximo nivel y anotó un doblete crucial para conseguir el resultado en casa.

Pero después de la gran final de la Copa BetPlay 2024, el argentino ha sido el centro de críticas de hinchas escarlatas que, según ellos, no obtuvieron la victoria debido a los goles que no anotó el delantero en algunos jugadas que se dieron a lo largo del compromiso. Por eso, el futuro de Holgado fue incierto y, aunque sonó fuerte para llegar al Atlético Bucaramanga, finalmente, se quedó en la sucursal del cielo.

"Contento porque me hacía falta un partido así: meter goles, arrancar con el pie derecho después de todo lo que pasó. Pero no, decidimos con mi familia quedarnos y creo que fue la mejor decisión (...) Desahogado de la final (Copa) era un gol importante para el club, decisivo, que me costó aceptarlo. Pero bueno, otro año, lo que pasó pasó", expresó el delantero argentino en diálogo de Blog Deportivo sobre este doblete en el arranque de la Liga BetPlay.

Sobre si eufórica celebración y si se la dedicó a alguien en especial, Holgado dijo que no, sino que fue un "grito" de desahogo a todo lo que había sucedido y sacar todo lo malo que pasaron tanto él como su familia después de aquel partido. Asimismo, confesó una charla con su padre que le dijo que no se moviera del área para este partido.

Rodrigo Holgado con el América de Cali Foto: X @AmericadeCali

Rodrigo Holgado y la emoción de seguir en América

El argentino se define como un delantero capaz de adaptarse a las necesidades del equipo. No le gusta sentirse atado al área, sino apoyar con la pelota y prefiere estar al lado de otro atacante para sentirse libre. Ahora, la llegada de Juan Fernando Quintero espera que le dé un beneficio al momento de recibir pelotas y anotar más goles.

"Me gusta tirarme atrás a jugar, pero con un jugador de la calidad de JuanFer creo que hay que estar ahí pendiente de que te llegue el pase. Un jugador que es tremendo en el último pase, que, creo, es lo que nos estaba faltando", dijo.