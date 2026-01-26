En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "No hay un líder visible ni una línea ideológica clara": ensayista sobre elecciones de 2026

"No hay un líder visible ni una línea ideológica clara": ensayista sobre elecciones de 2026

El ensayista Carlos Granés habló del posible escenario político en medio de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos y los rifirrafes entre las distintas corrientes políticas en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad