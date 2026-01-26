En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia y EEUU: un año en crisis y a la espera de arreglo en reunión de Petro con Trump

Colombia y EEUU: un año en crisis y a la espera de arreglo en reunión de Petro con Trump

El segundo mandato de Trump no tuvo luna de miel con Petro porque el 26 de enero de 2025, tan solo seis días después de la investidura del republicano, el presidente colombiano no permitió la entrada al país de dos aviones con deportados de Estados Unidos bajo el argumento de que, al venir esposados, no recibían un trato "digno".

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad