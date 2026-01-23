No es casualidad que director de la DEA visite Colombia a días del encuentro Petro - Trump

El Gobierno del presidente Donald Trump está comenzando a ejercer una mayor influencia pública sobre las autoridades de varios países de América Latina, entre ellos Colombia y Venezuela.

En el marco de la nueva política estadounidense en la región, este miércoles estuvo en Bogotá el director de la DEA, Terrance Cole, quien sostuvo reuniones con el general William Rincón, director de la Policía y con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el fin de profundizar la colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.

Una portavoz de la embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que la visita del director de la DEA tuvo como objetivo principal, fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico, mientras que la Fiscalía de Colombia dijo que en la reunión se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad trasnacional, como el fortalecimiento de la lucha contra los grupos narcotraficantes, las finanzas criminales y el tráfico ilegal de armas y la prevención y persecución de la falsificación de moneda.

Un detalle clave del encuentro del director de la DEA con la Fiscal General Luz Adriana Camargo es que también estuvo presente el delegado del Departamento de Justicia de Estados Unidos para Colombia y se hizo la presentación oficial del nuevo director del CTI, el general en retiro José Luis Ramírez, antiguo aliado de las autoridades estadounidenses.



La visita del director de la DEA a Bogotá se da mientras se mantiene la estrategia estadounidense de bombardeo de lanchas presuntamente cargadas con cocaína en aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico, además en momentos en los que la Policía Antinarcóticos notificó a los alcaldes de varios municipios del país sobre el regreso de la fumigación de cultivos de hoja de coca mediante el uso de drones y a 13 días de la visita del presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Pareciera que tampoco es casualidad que apenas hace una semana, el director de la CIA, John Ratclife estuvo en Caracas reunido con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y este jueves, el Departamento de Estado anunció el nombramiento de Laura Dogu, una curtida diplomática, como nueva encargada de negocios de Estados Unidos en territorio venezolano.