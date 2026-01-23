En vivo
No es casualidad que director de la DEA visite Colombia a días del encuentro Petro - Trump

En el marco de la nueva política estadounidense en la región, este miércoles estuvo en Bogotá el director de la DEA, Terrance Cole, quien sostuvo reuniones con el general William Rincón, director de la Policía y con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el fin de profundizar la colaboración entre las autoridades colombianas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.

Administrador de la DEA de Estados Unidos, Terrance Cole, y director general de la Policía, general William Rincón
Foto: X @DEAHQ
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

