Llamada entre Marco Rubio y canciller Villavicencio abre agenda de próxima reunión Trump–Petro

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvieron una llamada para coordinar los temas de la próxima cita entre Donald Trump y Gustavo Petro, prevista para el 3 de febrero en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios buscarán fortalecer la agenda bilateral.

