Llamada entre Marco Rubio y canciller Villavicencio abre agenda de próxima reunión Trump–Petro

La canciller, Rosa Villavicencio, sostuvo una conversación telefónica este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La llamada se dio en el marco de la reunión que tendrá lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Villavicencio señaló que al presidente Petro le darán todas las garantías de una visita de jefe de Estado.

"En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado", señaló la Cancillería en un comunicado.

Canciller Rosa Villavicencio Foto: Cancillería

Es importante recordar que esta reunión se da tras varios episodios de tensión que se han presentado entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Uno de ellos se dio por las condiciones en la que eran transportados desde Estados Unidos los colombianos deportados. Otro por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, también hubo tensiones por unas declaraciones de Petro sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La Cancillería también confirmó los temas que serán abordados en el encuentro: "De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. "La llamada fue descrita por las partes como muy positiva", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Mientras tanto, el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que, además de confirmar la llamada, detalla cuáles temas hicieron parte de la conversación: "El Secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con la Canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, para abordar prioridades compartidas, como los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y las iniciativas antinarcóticos. Ambos funcionarios hablaron antes de la próxima reunión bilateral presidencial de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán impulsando temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia"

