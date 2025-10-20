Nueva pelea entre Petro y Trump: Recap - programa completo del 20 de octubre de 2025

Actualizado: 20 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 20 de octubre:
- El exembajador y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón aseguró que el presidente Gustavo Petro es el responsable de crisis con Estados Unidos; Donald Trump respondió con advertencias hacia Colombia.
- Mientras tanto, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos sigue vigente, según aseguró este lunes la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham).
- Además, Avianca se pronunció sobre el caso de una persona que murió en el aeropuerto en Bogotá, El Dorado. El hecho se dio en la tarde de este lunes, exactamente en el muelle internacional.
- Continúan las afectaciones e intermitencias en las páginas web y aplicaciones de los principales bancos del país: Bancolombia y Davivienda, por cuenta de la caída global de Amazon Web Services.
- Por otro lado, Juanes es el artista más influyente del rock latino del siglo XXI. El colombiano recibió este importante reconocimiento en el marco del aniversario de su primer álbum como solista.
Escuche el programa completo de Recap Blu aquí: