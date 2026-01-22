En vivo
¿Canciller Villavicencio sigue sin visa? Las dudas sobre su presencia en reunión de Petro con Trump

¿Canciller Villavicencio sigue sin visa? Las dudas sobre su presencia en reunión de Petro con Trump

Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, explicó por qué la canciller no viajó a la ONU y aclaró qué se sabe sobre su visa y su posible presencia en la cita Petro-Trump.

