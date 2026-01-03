Consejo de Seguridad de la ONU analizará crisis en Venezuela este lunes

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes por la mañana para discutir la operación estadounidense de captura y extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, indicó el sábado a la AFP la presidencia somalí del Consejo.

La reunión de emergencia, prevista para las 10H00 locales (15H00 GMT), fue solicitada por Venezuela, una petición transmitida por Colombia, que acaba de ingresar al Consejo de Seguridad, según precisaron fuentes diplomáticas.