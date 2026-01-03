En vivo
Consejo de Seguridad de la ONU analizará crisis en Venezuela este lunes

Consejo de Seguridad de la ONU analizará crisis en Venezuela este lunes

La reunión fue solicitada por Venezuela, a través de Colombia, tras la operación de EE. UU. que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

