Tolima, a grupos de Libertadores: 12 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 12 de marzo de 2026:



Tolima avanza a fase de grupos de la Copa Libertadores tras imponerse 2-0 a O´Higgins.

de la Copa Libertadores tras imponerse 2-0 a O´Higgins. Independiente Medellín enfrenta a Juventud en el partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa Libertadores.

en el partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa Libertadores. La Selección de fútbol de Irán mantiene en duda su participación en el Copa Mundial de la Fifa 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

de la Fifa 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Junior de Barranquilla disputará sus partidos como local en la Copa Libertadores en el Estadio Jaime Morón León, en Cartagena.

