Tolima, a grupos de Libertadores: 12 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 12 de marzo de 2026:
- Tolima avanza a fase de grupos de la Copa Libertadores tras imponerse 2-0 a O´Higgins.
- Independiente Medellín enfrenta a Juventud en el partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa Libertadores.
- La Selección de fútbol de Irán mantiene en duda su participación en el Copa Mundial de la Fifa 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
- Junior de Barranquilla disputará sus partidos como local en la Copa Libertadores en el Estadio Jaime Morón León, en Cartagena.
Escuche el programa completo aquí: