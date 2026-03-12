Abelardo De la Espriella registró en Cali su candidatura a la Presidencia

El abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella oficializó su aspiración en la ciudad de Santiago de Cali, donde presentó como su fórmula a la Vicepresidencia al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Durante el acto político, ambos dirigentes expusieron algunos de los lineamientos que tendría un eventual gobierno en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Durante el mismo pronunciamiento, De la Espriella también lanzó fuertes declaraciones frente a lo que podría ocurrir después de las elecciones presidenciales. El aspirante advirtió que su eventual gobierno no permitirá hechos de violencia ni alteraciones del orden público en el país tras los comicios.

“El que se atreva a levantar las armas contra la ciudadanía, contra la infraestructura o contra la fuerza pública, o quien intente cerrar de manera subversiva las vías de Colombia, va a saber lo duro que muerde el tigre”, afirmó el candidato, quien aseguró que en lo que denominó “la era del tigre” no habrá espacio para ese tipo de acciones.



Por su parte, Restrepo, quien ya ha ocupado cargos de alto nivel en el Estado, aseguró que la eventual administración trabajaría por todos los colombianos, incluso por quienes no respalden su proyecto político en las urnas. Según el exministro, el propósito sería impulsar un gobierno incluyente que priorice el desarrollo económico y el bienestar del país.

Finalmente, De la Espriella destacó las capacidades de su compañero de fórmula, calificándolo como un “vicepresidente de lujo”. Asimismo, invitó a los ciudadanos a analizar con detenimiento las fórmulas vicepresidenciales que se están presentando en el actual panorama electoral, de cara a las decisiones que deberán tomar los votantes en las próximas elecciones.