En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Quiero llegar a la reunión con Trump no a hablar de misiles ni bombardear seres humanos: Petro

Quiero llegar a la reunión con Trump no a hablar de misiles ni bombardear seres humanos: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno colombiano insistirá en la sustitución voluntaria de cultivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad