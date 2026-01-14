Gobierno Petro entregó las cifras de lucha contra el narcotrafico que llevará a reunión con Trump

El consejo de ministros que se realizó en la Casa de Nariño fue el escenario para que el Gobierno nacional presentara sus críticas en materia de lucha antidrogas, las mismas con las que llegará el presidente Gustavo Petro a Washington para discutir el tema más álgido con su homólogo Donald Trump: lo que está haciendo el Gobierno para frenar la producción de cocaína.

Según el Sistema integrado de monitoreo de antinarcóticos, hay 15.159 hectáreas de nuevos cultivos de hoja de coca en Colombia. “En el 2018 los nuevos cultivos estaban en 44399, este año, en la misma época, se han reducido. No están creciendo, más bien hay una disminución del -56.9%”, dijo el general William Rincón, director de la Policía.

Por su parte, el ministro (e) de defensa, Javier Andrés Vaquero, aseguró que se han hecho medio millón de operaciones de todas las fuerzas contra el narcotráfico. “Hemos llegado a 2.8 millones de kilogramos de cocaína incautada, le hemos quitado 91 billones de dólares a esta economía y 47.000 millones de dosis hemos retirado”.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Joel González

Unas cifras que contrastan con los datos presentados el informe de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, según el cual, Colombia batió su récord de cultivos de coca con 253.000 hectáreas en 2023. Justamente estos datos fueron tenidos en cuenta a la hora de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro.

