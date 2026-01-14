Cara a cara entre los presidentes Petro y Trump será el 3 de febrero

El presidente Gustavo Petro anunció que la reunión con el presidente de EE. UU., Donald Trump, será el 3 de febrero. “Ya veremos los resultados, es determinante. Mi intención es que el colombiano no sufra y esté tranquilo”, dijo el mandatario durante el consejo de ministros.

El mandatario aseguró que durante la reunión con Trump tendrá varios temas sobre la mesa, uno de ellos el fentanilo y otro, el aumento del consumo de cocaína en Australia y Europa.

“En la mesa donde estará el gobierno de Trump vamos a analizar rápidamente datos, no creo que sea muy larga la reunion, de si es cierto lo que en ciertas esferas en EEUU, provenientes de información colombiana, otra vez fueron a ver cómo se llevan preso al presidente y destruyen que por fin hay una comunicación con EEUU para que sepan la lucha de este gobierno con los narcóticos, en general la cocaína que se está mezclando con fentanilo en EEUU”, agregó.

Gustavo Petro - Donald Trump AFP

Cabe mencionar que este encuentro se va a dar tras una llamada que tuvo el mandatario la semana pasada con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Esta conversación duró casi una hora y terminó con el compromiso de un encuentro en Washington.



A nivel de embajadas se está preparando este encuentro y, para ello, el presidente Petro convocó ayer a la comisión asesora de relaciones exteriores, a la que asistieron los expresidentes César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Los ausentes fueron los exmandatarios Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Como conclusión, el presidente, según congresistas, se comprometió a evitar manejar las relaciones diplomáticas por redes sociales.