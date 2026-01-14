En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Cara a cara entre los presidentes Petro y Trump será el 3 de febrero

Cara a cara entre los presidentes Petro y Trump será el 3 de febrero

El mandatario aseguró que durante la reunión con Trump tendrá varios temas sobre la mesa, uno de ellos el fentanilo y otro, el aumento del consumo de cocaína en Australia y Europa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad