Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Venezuela

Trump habló en llamada con Delcy Rodríguez y ahora dice que es una "persona fantástica"

Trump dio estas declaraciones un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

