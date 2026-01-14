Trump habló en llamada con Delcy Rodríguez y ahora dice que es una "persona fantástica"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Trump dio estas declaraciones un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.



María Corina Machado y Donald Trump. Foto: AFP y @MariaCorinaYA en X.

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de excarcelación "se mantiene abierto".

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.