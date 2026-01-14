En vivo
Venezuela y la relación con Trump marcaron agenda de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Venezuela y la relación con Trump marcaron agenda de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington.

Reunión de exmandatarios de Colombia con el presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Ovidio González
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

