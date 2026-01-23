En vivo
Blu Radio  / Nación  / Estados Unidos cuestiona política de seguridad del gobierno Petro ante la ONU

Estados Unidos cuestiona política de seguridad del gobierno Petro ante la ONU

La representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU advirtió sobre la preocupación de la Casa Blanca frente a la violencia política y el control del territorio por parte de grupos armados durante la época electoral en el país.

