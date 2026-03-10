Encuentran motos robadas en cuatro talleres de Bucaramanga: hay tres capturados

Tres personas fueron capturadas en el barrio La Concordia, en Bucaramanga, durante un operativo adelantado por la Policía Nacional que permitió afectar un presunto comercio ilegal de autopartes y motocicletas con sistemas de identificación adulterados.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, mediante diligencias de registro y allanamiento en varios establecimientos del sector automotriz.

Según el reporte oficial, las autoridades realizaron cuatro allanamientos en locales abiertos al público que funcionaban como talleres, comercializadores de motocicletas usadas y puntos de venta de autopartes. Durante las inspecciones, los investigadores evidenciaron irregularidades en los sistemas de identificación de vehículos y piezas.

Como resultado del operativo fueron capturados dos hombres de 28 y 27 años, y una mujer de 41 años, quienes deberán responder por el delito de falsedad marcaria.



En medio de las diligencias también fueron incautadas tres motocicletas, tres chasis y dos carcasas de motor, que presentaban alteraciones en sus números de identificación, elementos que presuntamente serían utilizados para la comercialización ilegal de autopartes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general William Quintero Salazar, señaló que estas acciones hacen parte de las investigaciones que se adelantan para combatir las economías ilegales relacionadas con el hurto de motocicletas.

“Estas acciones hacen parte del trabajo investigativo que venimos desarrollando para contrarrestar las economías ilegales asociadas al hurto de motocicletas y a la comercialización de autopartes con sistemas de identificación adulterados”, indicó el oficial.

Las personas capturadas y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial.