David Ospina fue escogido como nuevo embajador de reconocida marca de teléfonos inteligentes

La compañía tecnológica Motorola anunció la incorporación del arquero David Ospina como nuevo embajador de marca en América Latina de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La alianza forma parte de la estrategia de posicionamiento de la empresa en el marco del torneo, del cual su matriz, Lenovo, participa como socio oficial de smartphones.

Según informó la compañía, la elección del portero antioqueño responde a su trayectoria en el fútbol profesional y a su reconocimiento como el jugador con más presencias en la historia de la Selección Colombia de fútbol. La marca busca vincular su imagen a valores como la precisión, la confianza y el rendimiento, atributos asociados al desempeño deportivo del guardameta.

Luz Elena Muñoz, gerente de marketing de Motorola Colombia, explicó que la incorporación de Ospina es el resultado de un trabajo desarrollado durante varios meses desde el equipo local de la compañía, en coordinación con los lineamientos de la FIFA. “Hoy celebramos la incorporación de un futbolista que inspira seguridad, respeto y confianza dentro y fuera de la cancha”, señaló la directiva al presentar la alianza.

Por su parte, Ospina destacó el significado personal de la colaboración y recordó que su primer teléfono móvil fue un modelo de la marca, el Motorola Pebl U6. El arquero señaló que actualmente el celular cumple un papel importante tanto en su vida personal como en su preparación deportiva, al permitirle mantenerse conectado con su familia y analizar información relacionada con sus rivales.



Motorola indicó que esta alianza busca acercar la tecnología al público del fútbol en la región y fortalecer su presencia en América Latina durante el Mundial de 2026. Como parte de la campaña, Ospina participará en acciones promocionales vinculadas al torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.