¿Decreto dejaría a empresas de giros captar dinero? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 26 de enero de 2026:
- Mauricio Pava, abogado penalista y conjuez de la Corte Suprema, se pronunció sobre la ley de sometimiento.
- Carlos Granés, ensayista colombiano, comentó acerca de las elecciones de 2026 y su libro.
- Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, dio detalles sobre el decreto de MinTIC.
- Paula Bernal, directora de IATA Colombia, habló sobre el régimen de asignación de slots en el aeropuerto El Dorado.
Escuche el programa completo aquí: