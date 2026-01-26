¿Decreto dejaría a empresas de giros captar dinero? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 26 de enero de 2026:



Mauricio Pava, abogado penalista y conjuez de la Corte Suprema , se pronunció sobre la ley de sometimiento.

, se pronunció sobre la ley de sometimiento. Carlos Granés, ensayista colombiano , comentó acerca de las elecciones de 2026 y su libro.

, comentó acerca de las elecciones de 2026 y su libro. Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal , dio detalles sobre el decreto de MinTIC.

, dio detalles sobre el decreto de MinTIC. Paula Bernal, directora de IATA Colombia, habló sobre el régimen de asignación de slots en el aeropuerto El Dorado.

Escuche el programa completo aquí: