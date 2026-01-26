Partido de despedida de Colombia: 26 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 26 de enero de 2026:
- El exdirector técnico Francisco Maturana habló en exclusiva con Marina Granziera sobre la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.
- Se confirmó la fecha y detalles del partido de despedida de la Selección Colombia antes de que viaje a México para disputar el Mundial.
- En la fecha 2 de la Liga BetPlay, Millonarios cayó ante Junior 2 - 1, rompiendo la racha positiva del conjunto azul sobre los tiburones y siendo el segundo compromiso consecutivo que pierde el equipo en 2026.
- David González, entrenador del América de Cali, habló sobre la victoria 1 - 0 del equipo contra Boyacá Chicó.
- Santiago Arias llegó a Argentina para sumarse al Independiente de Avellaneda, luego de terminar su contrato con el Bahía de Brasil.
- Marino Hinestroza ya se encuentra en Brasil para iniciar sus labores con el equipo Vasco da Gama.
Escuche el programa completo aquí: