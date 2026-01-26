Partido de despedida de Colombia: 26 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 26 de enero de 2026:



El exdirector técnico Francisco Maturana habló en exclusiva con Marina Granziera sobre la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Se confirmó la fecha y detalles del partido de despedida de la Selección Colombia antes de que viaje a México para disputar el Mundial.

antes de que viaje a México para disputar el Mundial. En la fecha 2 de la Liga BetPlay, Millonarios cayó ante Junior 2 - 1, rompiendo la racha positiva del conjunto azul sobre los tiburones y siendo el segundo compromiso consecutivo que pierde el equipo en 2026.

y siendo el segundo compromiso consecutivo que pierde el equipo en 2026. David González, entrenador del América de Cali , habló sobre la victoria 1 - 0 del equipo contra Boyacá Chicó.

, habló sobre la victoria 1 - 0 del equipo contra Boyacá Chicó. Santiago Arias llegó a Argentina para sumarse al Independiente de Avellaneda , luego de terminar su contrato con el Bahía de Brasil.

, luego de terminar su contrato con el Bahía de Brasil. Marino Hinestroza ya se encuentra en Brasil para iniciar sus labores con el equipo Vasco da Gama.

Escuche el programa completo aquí: