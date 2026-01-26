Absuelven a hermanos procesados por el homicidio del líder social Lucas Villa

En libertad quedaron los hermanos Jónatan Stiven y Jhon Alexánder Mejía Hurtado, señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber ordenado el homicidio del líder social y estudiantil Lucas Villa Vásquez, durante las protestas sociales de mayo de 2021, en hechos ocurridos en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira.

La jueza del caso explicó que no encontró pruebas suficientes para sustentar una sentencia condenatoria contra los procesados, razón por la cual emitió un fallo absolutorio.

Contra los hermanos Mejía Hurtado avanzaba un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, intento de homicidio y homicidio, todos agravados.

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados —junto a un hermano menor— habrían tenido interés en usar la violencia para eliminar los bloqueos instalados durante las protestas en el viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas, ya que estas obstrucciones afectaban el transporte de estupefacientes de la llamada banda Cordillera entre ambos municipios.



Durante la lectura del sentido del fallo, la jueza señaló que, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, no se logró un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la autoría y participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron vinculados al crimen.

La togada también advirtió que las contradicciones en las versiones de un testigo clave impidieron estructurar una condena. “Es bastante difícil para este despacho, por no decir imposible, edificar una sentencia condenatoria cuando existe un testigo que incurre en tantas contradicciones”, sostuvo.

Con esta decisión, los hermanos Mejía Hurtado, conocidos con los alias de ‘Truán’ y ‘Care Vieja’, quedaron en libertad por los hechos relacionados con la muerte de Lucas Villa. No obstante, el fallo admite recursos, por lo que la Fiscalía y los representantes de las víctimas podrán acudir a una segunda instancia en busca de revertir la absolución dictada por la jueza penal del circuito.