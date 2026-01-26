En vivo
España regulará estatus de miles de migrantes que ya estén en el país: así se puede aplicar

Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano, en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000).

Bandera de España
España es uno de los países que más migrantes colombianos acoge.
Foto: Pexels.
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

