María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Judicial  / Cesión del bloque Sinú-9 sigue en pie: niegan tutela que pedía suspenderla

Cesión del bloque Sinú-9 sigue en pie: niegan tutela que pedía suspenderla

Entre tanto, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos negó que su renuncia esté relacionada con la cesión a la estatal francesa.

