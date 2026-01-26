"Son un grupo delictivo organizado": Fiscalía a Juan David Palacio y exfuncionarios por corrupción

La Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín que los investigados por el escándalo de contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) sean reconocidos como integrantes de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), al considerar que habrían actuado de manera coordinada y sostenida para desviar recursos públicos.

Los imputados son Juan David Palacio Cardona, exdirector del AMVA; Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes se desempeñaron como subdirectoras ambientales de la entidad en distintos periodos; y Juan Alberto Henao Cardona, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Durante la audiencia de imputación, el ente acusador explicó que los hechos investigados se habrían presentado entre 2020 y 2023, periodo en el que se celebraron seis contratos de contratación directa entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de $17.656 millones. Según la Fiscalía, los contratos fueron adjudicados de forma reiterada al mismo contratista, sin estudios de mercado y en contravía de los principios de transparencia, planeación y selección objetiva.

Para la Fiscalía, el caso cumple los requisitos legales para configurar un Grupo de Delincuencia Organizada, al advertir la participación de más de tres personas, continuidad en el tiempo y una finalidad común orientada a la comisión de delitos contra la administración pública. Así lo indicó el fiscal 40 penal para delitos contra la administración pública.



La Fiscalía pidió al Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín que Juan David Palacio y los otros investigados por el escándalo de contratos del AMVA sean catalogados como Grupo Delictivo Organizado (GDO), al considerar que actuaron de forma coordinada para desviar recursos. También… pic.twitter.com/YGafZVvWvQ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 27, 2026

En ese contexto, imputó a los tres exfuncionarios del AMVA los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por $2.481 millones, correspondientes a recursos públicos que habrían sido desviados mediante sobrecostos y bienes contratados que no fueron entregados.

Durante la diligencia, tanto la procuradora judicial penal 132 como los abogados defensores solicitaron a la Fiscalía sustentar de manera precisa la configuración del GDO, más aún cuando entre los cargos imputados no se ha formulado ningún presunto concierto para delinquir.

Publicidad

Por su parte, el abogado del exdirector Juan David Palacio, Andrés López, aseguró que esto se trataría de una estrategia para que no se venzan los términos.

La diligencia continuará este martes, a las 2:30 de la tarde, por decisión del juez, tras escuchar los argumentos de los tres defensores frente a la presentación de la Fiscalía.

