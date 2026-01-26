En vivo
Antioquia  / "Son un grupo delictivo organizado": Fiscalía a Juan David Palacio y exfuncionarios por corrupción

"Son un grupo delictivo organizado": Fiscalía a Juan David Palacio y exfuncionarios por corrupción

Es por el escándalo de seis contratos. El ente acusador argumenta que actuaron de manera coordinada para desviar recursos públicos por $2.481 millones en seis contratos.

