¿Cabal creará su partido?: Recap - programa completo del 26 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 26 de enero:
- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, habló sobre la carta que se conoció sobre las molestias que con su esposa tienen con el Centro Democrático y lo que podría ocurrir con María Fernanda Cabal si sale del partido político.
- Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, se mantuvo en su postura y afirmó que no se arrepiente de la frase "los ricos también lloran" tras lo sucedido con un hospital en Itagüi.
- España regulará estatus de miles de migrantes que ya estén en el país. También aplica para los colombianos.
- Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, desafía a Estados Unidos: dice que no tiene miedo ante las amenazas personales.
- No se permitirá el ingreso de la hinchada del Atlético Bucaramanga en el partido contra el Cúcuta Deportivo por la fecha 3 de la liga.