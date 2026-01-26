Resultado Lotería del Tolima del lunes 26 de enero de 2026

La Lotería del Tolima realizó la noche de este lunes 26 de enero de 2026 su sorteo número 4154, uno de los más esperados por los apostadores en el país. Como es habitual, el juego ofreció un atractivo premio mayor de 3.000 millones de pesos, consolidándose como una de las loterías tradicionales con mayor reconocimiento a nivel nacional.

Este sorteo se lleva a cabo todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando el lunes es festivo, la Lotería del Tolima traslada el sorteo para el martes, manteniendo el mismo horario. La transmisión en vivo puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y desde la fan page oficial de Facebook “Lotería del Tolima”.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima del lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Con este resultado, un nuevo ganador se lleva los 3.000 millones de pesos que entrega esta lotería.

El valor del billete completo es de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una. Los billetes pueden adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, ubicados en zonas de Efecty, Gelsa y Codesa.



Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima entrega múltiples premios secos que también representan importantes oportunidades para los jugadores. A continuación, se presentan todos los secos que cayeron en este sorteo, para que los apostadores revisen con atención su billete y confirmen si resultaron ganadores.

A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo número 4154. Se recomienda verificar cuidadosamente el número y la serie del billete comparándolos con esta imagen oficial.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería del Tolima?

Para cobrar los premios de la Lotería del Tolima, el ganador debe presentar el billete o la fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería o en la agencia distribuidora donde fue adquirido el número ganador, información que aparece impresa en el billete. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora.

Si el premio es inferior a $5 millones, es necesario diligenciar los datos personales al respaldo del billete y anexar una copia de la cédula de ciudadanía. Para premios superiores a $5 millones, además del billete y la cédula, se deben diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos, y anexar el RUT y la certificación de una cuenta bancaria, ya que la Lotería del Tolima realiza el pago únicamente mediante transferencia bancaria.