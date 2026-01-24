En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro establece condiciones para reunión con Ecuador en medio de guerra arancelaria

Presidente Petro establece condiciones para reunión con Ecuador en medio de guerra arancelaria

El anuncio del mandatario colombiano, se da luego de que el gobierno ecuatoriano informara este viernes, 23 de enero, que no podrá asistir a la reunión planteada por Colombia por compromisos con una misión de seguridad extranjera.

Ecuador dice que Colombia "no está haciendo nada" para controlar el narcotráfico en la frontera
Ecuador dice que Colombia "no está haciendo nada" para controlar el narcotráfico en la frontera
Fotos: suministrada / AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad