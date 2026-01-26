Nequi ahora le prestará sin historial crediticio: la IA le hará el ‘14’ si necesita plata

Nequi, sin duda, es una de las plataformas más queridas por los colombianos, quienes la utilizan para mover, pagar, comprar y transferir su dinero. De hecho, ante este crecimiento, la aplicación ha tenido que innovar en los productos que ofrece, impulsando iniciativas como créditos y la compra de servicios sin necesidad de salir de casa.

En ese contexto, con el aumento del uso de la inteligencia artificial, Nequi busca darle la mano a los colombianos al ampliar el acceso al crédito, incluso para personas que no cuentan con un historial crediticio tradicional. La apuesta se enfoca en analizar los hábitos reales de uso del dinero y no únicamente los registros bancarios.

Esta noticia llega en un momento en el que la banca digital domina la vida financiera de millones de colombianos, y plataformas como Nequi y Daviplata concentran sus esfuerzos en los canales digitales. De este modo, la inteligencia artificial se convierte en la herramienta que acompaña a los usuarios en su día a día financiero.



Nequi le hace el '14' a los colombianos: no requieren experiencia créditicia

De acuerdo con lo revelado por Nequi, para 2026 la inteligencia artificial será clave para estudiar el comportamiento financiero de las personas dentro de la aplicación. Es decir, se analizará cómo se mueve el dinero, cómo ahorran, cómo pagan y qué tan constantes son en esos hábitos.

Este modelo deja de lado la dependencia de los reportes tradicionales y se enfoca directamente en los datos transaccionales reales. Gracias a esto, Nequi logró duplicar en el último año su base de clientes con créditos preaprobados, muchos de ellos con ingresos variables o sin experiencia crediticia previa.



La plataforma señala que el proceso se realiza bajo esquemas responsables, utilizando modelos predictivos y de machine learning, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito sin generar sobreendeudamiento.

Foto: Nequi.

¿Por qué Nequi apuesta por la IA para otorgar créditos?

El impacto de esta estrategia también se refleja en las cifras. Entre enero y septiembre de 2025, Nequi entregó más de 590.000 créditos por un monto que superó los 1,3 billones de pesos.



El 68 % fue otorgado a personas con baja o nula experiencia crediticia.

Los principales destinos del crédito fueron estudio, emprendimiento, compra de moto y viajes.

Los emprendedores continúan siendo el segmento que más demanda este tipo de financiación.

Desde Nequi aseguran que el foco no está solo en prestar dinero, sino en acompañar al usuario para que el crédito sea una herramienta de progreso y no una carga financiera.

El uso de inteligencia artificial no se limita únicamente al crédito. Nequi también la aplica para personalizar la experiencia dentro de la aplicación, optimizar la atención al cliente y facilitar la autogestión. De hecho, su asistente digital ya gestiona más de un millón de conversaciones mensuales y resuelve siete de cada diez casos sin intervención humana.

Además, la plataforma destacó el crecimiento de servicios como remesas, pagos internacionales e inversión digital, con un aumento significativo de usuarios jóvenes que comienzan a invertir directamente desde el celular.