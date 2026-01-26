Sanulac retira de forma voluntaria lotes de leches infantiles tras alerta del Invima

Luego de la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.

La decisión se tomó tras conocerse una alerta internacional relacionada con la posible presencia de la toxina cereulida en un ingrediente suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas fórmulas infantiles. De acuerdo con la información entregada por la compañía, dicho ingrediente corresponde al omega-6 ARA, insumo presente en algunos de los productos retirados.

Sanulac informó que, una vez conocida la alerta, solicitó análisis al proveedor del ingrediente y, de manera paralela, ordenó pruebas a un laboratorio independiente acreditado. Los primeros resultados, realizados tanto al ingrediente como al producto final mediante métodos internacionales normalizados, arrojaron resultados conformes. No obstante, análisis adicionales practicados al producto ya reconstituido evidenciaron la presencia de trazas de la toxina, lo que motivó el retiro preventivo de los lotes identificados.

Invima alerta sobre ingrediente contaminado en reconocida fórmula para bebés Foto: Invima

La empresa indicó que el retiro aplica únicamente para productos específicos de las líneas Alula Gold 1, 2, 3 y Alula Gold Comfort Premium, en distintas presentaciones y fechas de vencimiento, los cuales fueron detallados en el listado oficial divulgado por la compañía. Los demás lotes de estos productos no hacen parte del proceso de retiro y no están incluidos en la medida.



Sanulac solicitó a las familias no consumir los productos pertenecientes a los lotes señalados, no devolverlos a los puntos de venta, tomar una fotografía del número de lote y comunicarse con la línea de atención dispuesta por la empresa para recibir orientación sobre el procedimiento. Asimismo, recomendó desechar los productos afectados y consultar con un profesional de la salud ante cualquier inquietud relacionada con el estado de los menores.

El Invima mantiene la vigilancia sobre el caso en el marco de sus competencias, mientras se adelanta el seguimiento a las acciones adoptadas por la empresa frente a la alerta sanitaria.