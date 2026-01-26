En vivo
Blu Radio  / Salud  / Sanulac retira de forma voluntaria lotes de leches infantiles tras alerta del Invima

Sanulac retira de forma voluntaria lotes de leches infantiles tras alerta del Invima

El retiro se realiza de manera preventiva luego de la alerta sanitaria emitida por el Invima por la posible presencia de cereulida en un ingrediente utilizado en fórmulas infantiles de la marca Alula Gold Premium.

Foto: Invima / Freepik
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

