Capturan a tres presuntos responsables de doble homicidio ocurrido en Atlántico

En poder de las autoridades competentes ya están los tres presuntos responsables del atentado en el que, este fin de semana, perdieron la vida los primos Hans Acosta Suárez, de 50 años de edad, y Erasmo Viloria Suárez, de 48, cuando estaban en la terraza de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico.

Así lo dio a conocer el mismo alcalde Plinio Cedeño, luego de un consejo de seguridad extraordinario en el que se acordó avanzar en el esclarecimiento de los hechos y reforzar la seguridad en la población.

“Gracias a Dios y a la acción inmediata por parte de la Policía Nacional y por la institucionalidad de Puerto Colombia, se logró la captura de tres personas y la incautación de una motocicleta donde se cometió el hecho. Avanzan las labores de investigación y hoy las autoridades pertinentes tienen los elementos materiales probatorios para sacar adelante esta investigación”, dijo inicialmente el mandatario.

“Queremos enviarle un parte de tranquilidad que junto a las autoridades aquí presentes continuamos trabajando de manera ardua, de manera permanente para que prevalezca la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos porteños. Estén tranquilos que seguimos trabajando de manera ordenada y articulada con todas las fuerzas para la tranquilidad de todas las familias”, agregó Cedeño.



Los capturados fueron ubicados, según conoció Blu Radio, en el sector invasivo de Villa Caracas. Sin embargo, aún la Policía no ha revelado sus identidades.

Sobre estos hechos se analiza la hipótesis de que al parecer estarían relacionados con la reciente muerte de otro hombre en Puerto Colombia identificado como Javier Carrillo Mieles. No obstante, los investigadores no quieren descartar otras líneas de indagación.

La Alcaldía de Puerto Colombia aseguró que en 2025 se lograron 251 capturas, siendo 238 de ellas en flagrancia y 8 relacionadas con el delito de homicidio. Además, 34 armas de fuego quedaron en poder de las autoridades.