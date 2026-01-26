Hinchas del Bucaramanga no podrán entrar al General Santander: la razón del Cúcuta

El Cúcuta Deportivo publicó en su cuenta de X un comunicado en el que señaló que para la tercera fecha de la Liga BetPlay, cuando recibirá en el estadio General Santander al Atlético Bucaramanga, tendrá cierre de fronteras.

Por ende, el club informó que, con el fin de “garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo del evento”, no se habilitará la venta de boletería para la hinchada del Atlético Bucaramanga. Estas determinaciones se adoptaron tras una reciente reunión extraordinaria con la Comisión Local de Fútbol.

No es la primera vez que este tipo de medidas de seguridad se implementan para un clásico entre los equipos de los dos santanderes. De igual manera, las autoridades locales definieron algunos cierres viales en zonas aledañas al estadio, con el objetivo de adelantar operativos que garanticen la seguridad.

Comunicado oficial 🚨‼️ pic.twitter.com/QfmTgkQTaG — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) January 26, 2026

El Cúcuta Deportivo acumula dos derrotas en su reciente regreso a la categoría A, mientras que el Bucaramanga suma cuatro puntos en la tabla general. Ambos equipos se verán las caras este martes, 27 de enero, a las 4:00 de la tarde.