Vía libre a canciller para viajar a EE.UU.: 26 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 26 de enero de 2026:



La canciller Rosa Villavicencio acompañará al presidente Gustavo Petro en la reunión que sostendrá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

que sostendrá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El Invima lanzó una alerta sobre la comercialización de tres fórmulas para bebés tras identificarse 31 lotes comprometidos con un ingrediente altamente tóxico.

tras identificarse 31 lotes comprometidos con un ingrediente altamente tóxico. Se registró un grave incendio estructural en un edificio de cuatro pisos sobre la avenida Caracas en el centro de Bogotá, que habría sido causada por una falla eléctrica.

en el centro de Bogotá, que habría sido causada por una falla eléctrica. El ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga asefuró que Clombia cuenta con argumentos y estadísticas que demostrarían que el reporte de las Naciones Unidas no reflejan la realidad actual en cuanto a los cultivos ilícitos del país .

. La organización Médicos Sin Fronteras alertó niveles históricos en ataques contra funcionarios médicos en medio de ataques armados.

Escuche el programa completo aquí: