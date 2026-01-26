Vía libre a canciller para viajar a EE.UU.: 26 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 26 de enero de 2026:
- La canciller Rosa Villavicencio acompañará al presidente Gustavo Petro en la reunión que sostendrá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
- El Invima lanzó una alerta sobre la comercialización de tres fórmulas para bebés tras identificarse 31 lotes comprometidos con un ingrediente altamente tóxico.
- Se registró un grave incendio estructural en un edificio de cuatro pisos sobre la avenida Caracas en el centro de Bogotá, que habría sido causada por una falla eléctrica.
- El ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga asefuró que Clombia cuenta con argumentos y estadísticas que demostrarían que el reporte de las Naciones Unidas no reflejan la realidad actual en cuanto a los cultivos ilícitos del país.
- La organización Médicos Sin Fronteras alertó niveles históricos en ataques contra funcionarios médicos en medio de ataques armados.
Escuche el programa completo aquí: