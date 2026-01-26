Autoridad ambiental alista incidente de desacato contra Cenit en Barrancabermeja

La Secretaría de Ambiente y Transición Energética anunció que iniciará un incidente de desacato contra la empresa Cenit por el incumplimiento de las órdenes emitidas por un juez, tras evidenciar nuevos focos de contaminación por hidrocarburos en la Ciénaga San Silvestre, en el sector de Kikelandia.

Según explicó Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, la decisión se tomó, luego de atender denuncias realizadas por pescadores de la zona, que alertaron sobre la presencia de manchas de hidrocarburos en el cuerpo de agua.

“De acuerdo con las denuncias de los pescadores, venimos con nuestro equipo técnico a verificar cómo hay trazas de hidrocarburos en la ciénaga. Nos preocupa que esta contaminación esté superando las barreras oleofílicas”, señaló el funcionario.

Granados advirtió que esta situación representa un alto riesgo ambiental, por lo que se hizo un llamado urgente a la empresa Cenit para que revise y corrija las fallas en la implementación del Plan de Recuperación Ambiental, con el fin de evitar que la contaminación se siga propagando.



El secretario indicó que desde la autoridad ambiental se está exigiendo la implementación inmediata de nuevas tecnologías, como el Watermaster, para reducir los riesgos asociados a la fauna del ecosistema, en especial al manatí antillano, así como para evitar afectaciones al acueducto que abastece a la población.

Además, anunció que se elevó un llamado a la Procuraduría Ambiental y Agraria, con el objetivo de agilizar los procesos necesarios que permitan contratar a pescadores de la zona, quienes cuentan con la experiencia para realizar labores de limpieza de manera rápida y efectiva.

“Vamos a iniciar un incidente de desacato porque consideramos que hay un incumplimiento a lo ordenado por el juez”, puntualizó Granados.

La autoridad ambiental reiteró que mantendrá un seguimiento permanente y que no descarta nuevas acciones administrativas y judiciales, en defensa de la Ciénaga San Silvestre y de las comunidades que dependen de este ecosistema.