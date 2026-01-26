En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridad ambiental alista incidente de desacato contra Cenit en Barrancabermeja

Autoridad ambiental alista incidente de desacato contra Cenit en Barrancabermeja

Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja confirmó presencia de hidrocarburos en Ciénaga San Silvestre y advirtió que contaminación estaría superando barreras de contención, poniendo en riesgo el ecosistema, el acueducto y especies como el manatí antillano.

Contaminación en la Ciénaga de San Silvestre de Barrancabermeja.
Contaminación en la Ciénaga de San Silvestre de Barrancabermeja.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad