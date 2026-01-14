Alerta ambiental por presencia de hidrocarburos en ciénaga El Llanito en Barrancabermeja

En la ciénaga El Llanito, específicamente en el sector El Rincón del Peñate, se encontraron concentraciones de productos hidrocarburos en la vegetación, el agua y los sedimentos. Las comunidades pesqueras alertaron de la contaminación que ha cobrado la vida de 15 manatís antillano en el ecosistema.

Edinson Quintero, líder del gremio de pescadores de El Llanito, dio a conocer la preocupación que alberga la comunidad: "No es un capricho de nosotros; es una voz de alerta por el daño al ecosistema. En este sector, de tarde en adelante, vemos ponches, babillas y tortugas, y en invierno los manatíes vienen aquí a comer. Queremos que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a recuperar esta riqueza que se está perdiendo".

La Secretaría de Ambiente y Transición Energética, en conjunto con la Corporación Autónoma de Santander (CAS) y la Policía Ambiental del Magdalena Medio, llevaron a cabo una inspección técnica con el acompañamiento de líderes locales, quienes confirmaron la situación crítica que está enfrentando la biodiversidad de la región.

Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética, reveló la gravedad del hallazgo, "estamos ante un factor de riesgo grave que viola el protocolo SPAW de biodiversidad y el Plan de Conservación del manatí antillano ratificado por Colombia ante el PNUMA. Vamos a imponer una medida preventiva y solicitar a la autoridad ambiental el inicio de una investigación administrativa sancionatoria".



Cabe destacar que el próximo 20 de enero se realizará una mesa técnica en la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja donde se abordará la situación crítica de la ciénaga de El Llanito y los diferentes factores que la están afectando. En la reunión estará presente la ANLA, CAS, Procuraduría Agraria y Ambiental e Isagén.

La Alcaldía de Barrancabermeja hizo un llamado al sector privado para que se cumpla el Acuerdo Empresarial para la Conservación y la Biodiversidad, con el fin de invertir recursos en la descontaminación inmediata del área afectada.

