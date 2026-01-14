En vivo
Alerta ambiental por presencia de hidrocarburos en ciénaga El Llanito en Barrancabermeja

Alerta ambiental por presencia de hidrocarburos en ciénaga El Llanito en Barrancabermeja

Investigan la contaminación de los humedales tras la muerte de 15 manatís antillano en la zona.

