Alcalde Eder pide a presidente Petro acabar delincuencia para proteger biodiversidad y salvar vidas

Luego de que la ministra de Ambiente asegurara en Cali que la caña de azúcar ha hecho mucho daño a los suelos, al agua y a las comunidades marginadas, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, salió en defensa de esta industria. Eder envió un mensaje al presidente Petro, en el marco de la Semana de la Biodiversidad. Le pidió que combata a los grupos criminales que hoy destruyen el medio ambiente en muchas zonas del país.

"El principal destructor del medio ambiente es las economías ilegales, 250.000 toneladas de precursores químicos han echado en los ríos, selvas y quebradas de Colombia desde el año pasado, yo creo que sería bueno que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfoque en acabar con la delincuencia que esa es la mejor forma no solo de de preservar el medio ambiente, si no también cuidar vidas en Colombia", dijo el mandatario.

También se conoció en un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria en el que acusa al Gobierno de Petro de querer acabar con la industria azucarera. Según el sindicato, el Gobierno está acudiendo a argumentos infundados y falaces para atacar un sector productivo que genera más de 280.000 empleos formales.

"Esto es un golpe mortal y querer acabar el sector que tantos empleos genera, somos muchas las familias que dependemos de este trabajo y con esas acusaciones del gobierno de Gustavo Petro, que el monocultivo de la caña ha hecho daño al Valle del Cauca y que los trabajadores tenemos que coger la tierra y sembrar otros cultivos, lo que vemos es una decisión de querer acabar el gremio", dijo Johnson Torres, miembro de la junta del sindicato que agremia a los trabajadores del sector.



También expresaron su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno nacional suspenda algunas excepciones de impuestos que hoy tiene la producción del etanol que se produce en seis ingenios ubicados en departamentos como Cauca, Valle y Meta y sobre esto anuncias movilizaciones para defender la agroindustria de la caña