Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Minjusticia revela cuáles serán los primeros municipios en donde fumigarán con drones

Minjusticia revela cuáles serán los primeros municipios en donde fumigarán con drones

El ministro también detalló que la aspersión con glifosato usando drones será complementaria a otras acciones contra los cultivos ilícitos.

