En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensa de Ricardo Roa aseguró que no han recibido notificación oficial de imputaciones de Fiscalía

Defensa de Ricardo Roa aseguró que no han recibido notificación oficial de imputaciones de Fiscalía

Los abogados del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a través de un comunicado, aseguraron que no han sido notificados de las dos imputaciones de cargos en su contra.

Ricardo Roa sale de la presidencia de Ecopetrol.
Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024.
Foto: Presidencia.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad