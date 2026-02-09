Defensa de Ricardo Roa aseguró que no han recibido notificación oficial de imputaciones de Fiscalía

El equipo jurídico del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien además fue exgerente de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, emitió un comunicado en el que aclaró que, hasta el momento, no ha recibido notificación formal alguna sobre una citación a audiencia de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“La formulación de imputación constituye un acto de comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se mantiene incólume la presunción de inocencia del ingeniero Ricardo Roa, quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que eventualmente formule el ente acusador”, señaló la defensa de Roa.

Este pronunciamiento se da luego de que en varios medios de comunicación circulara información sobre una presunta decisión del ente investigador de imputarle cargos a Roa por supuestas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y con la adquisición del apartamento 901.

Finalmente, el comunicado señala que Ricardo Roa ha mantenido una actitud de respeto frente a las instituciones y que ha atendido oportunamente todos los requerimientos de las autoridades. En ese sentido, reiteraron su disposición de colaborar con la justicia durante todo el desarrollo del proceso.

