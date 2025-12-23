En vivo
Blu Radio  / Nación  / El estado de emergencia de Petro no es el único: se han decretado otros nueve en los últimos 30 años

El estado de emergencia de Petro no es el único: se han decretado otros nueve en los últimos 30 años

Gustavo Petro firmó el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el cual declara el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia.

El presidente Gustavo Petro junto a billetes colombianos.
El aumento del salario mínimo en 2025 se dará por decreto presidencial.
Foto: Presidencia - Blu Radio.
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

